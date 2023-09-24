​«Арсенал» и «Тоттенхэм» назвали составы на дерби северного Дондона

В главном матче шестого тура Премьер-лиги Англии в дерби северного Лондона сыграют «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Наставник «Арсенала» Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков: Райа, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Виейра, Эдегор, Сака, Нкетиа, Жезус.

Рулевой «Тоттенхэма» Анге Постекоглу, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих исполнителей: Викарио, Порро, ван де Вен, Ромеро, Удоги, Сарр, Биссума, Мэддисон, Кулушевски, Сон.

Дерби между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» стартует в 16:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.