Мерсон: Буду шокирован, если «Тоттенхэм» обыграет «Арсенал»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон высказался о предстоящей игре «канониров» с «Тоттенхэмом».

«Я не вижу здесь другого исхода, кроме победы «Арсенала». Команда Артеты уверенно разгромит «Тоттенхэм». Буду шокирован, если «шпоры» выиграют этот матч», — цитирует эксперта Sky Sports.

Дерби Северного Лондона между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» состоится сегодня, 23 сентября. Старт поединка шестого тура Английской премьер-лиги запланирован на 16:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Отметим, что на данный момент у команд одинаковое количество очков (по 13) и победитель сможет временно выйти на чистое второе место в АПЛ.