Эдегор — о дерби с «Тоттенхэмом»: «Арсенал» должен показать максимум

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о предстоящем дерби с «Тоттенхэмом».

«У «Тоттенхэма» много качественных футболистов, они хорошо начали сезон. Сегодня мы должны быть готовы продемонстрировать все свои возможности», — передает слова хавбека пресс-служба «канониров».

В нынешнем сезоне 24-летний игрок принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Северолондонское дерби «Арсенал» - «Тоттенхэм» состоится сегодня, 24 сентября, в рамках шестого тура Английской премьер-лиги. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.