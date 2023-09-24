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Эдегор — о дерби с «Тоттенхэмом»: «Арсенал» должен показать максимум

24 Сентября 2023 • 14:17 Комментировать
Арсенал
0:0
Тоттенхэм
1 1.67 X 4.50 2 4.70
1-й тайм

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор высказался о предстоящем дерби с «Тоттенхэмом».

«У «Тоттенхэма» много качественных футболистов, они хорошо начали сезон. Сегодня мы должны быть готовы продемонстрировать все свои возможности», — передает слова хавбека пресс-служба «канониров».

В нынешнем сезоне 24-летний игрок принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Северолондонское дерби «Арсенал» - «Тоттенхэм» состоится сегодня, 24 сентября, в рамках шестого тура Английской премьер-лиги. Стартовый свисток должен прозвучать в 16:00 по мск. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Арсенал Лондон Мартин Эдегор
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АРСЕНАЛ ТОТТЕНХЭМ
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