Нагучев — о матче «Арсенал» — «Тоттенхэм»: «Впервые за долгое время дерби Северного Лондона может получиться матчем не в одну калитку»

Известный комментатор Роман Нагучев поделился ожиданиями от матча шестого тура АПЛ между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом».

По мнению журналиста, игра получится равной и достаточно результативной, так как обе команды предпочитают атакующий стиль игры.

«Впервые за долгое время дерби Северного Лондона может получиться матчем не в одну калитку, поэтому довольно сложно спрогнозировать исход этого противостояния. Однако я рискну предположить, что в этой игре будет забито больше трёх голов», — цитирует Нагучева Vprognoze.ru.

Матч «Арсенал» — «Тоттенхэм» состоится сегодня, 24 сентября. Начало этой встречи запланировано на 16:00 по московскому времени. Отметим, что на данный момент соперники имеют равное количество набранных очков (по 13).