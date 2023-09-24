«Реал» по-прежнему охотится за Килианом Мбаппе, но рассматривает и альтернативные варианты. Так, например, на радаре мадридского гранда оказался лидер «Тоттенхэма» Сон Хынмин. Об этом на своих страницах рассказывает TodoFichaes, ссылаясь на близкие к «сливочным» источники.

Отмечается, что Сон хотел бы пойти на повышение, ведь он рассчитывает выигрывать трофеи и мечтает выиграть Лигу чемпионов. Кореец, которому следующим летом исполнится 32, понимает, что если он не уйдёт в конце сезона, то дальше сменить клуб на более статусный будет сложно.

Действующий контракт Сона с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца сезона 2024/2025.