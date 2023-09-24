Рэшфорд за рулём Rolls Royce попал в ДТП

Форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд попал в ДТП, об этом рапортует таблоид The Sun.

Согласно сведениям источника, нападающий «красных дьяволов» угодил в аварию, когда возвращался с тренировочной базы после победного матча против «Бёрнли» (1:0). В момент ДТП Маркус находился за рулем автомобиля Rolls Royce стоимостью 700 тысяч фунтов стерлингов. В результате аварии игрок не получил серьезных повреждений.

В нынешнем сезоне Рэшфорд принял участие в шести поединках за «красных дьяволов», записав на свой счет один забитый мяч и две результативные передачи.