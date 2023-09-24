Артета считает Райса «необыкновенным»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о новичке команды Деклане Райсе.

– Райс, он необыкновенный. Я удивлен, как быстро он адаптировался. Он продолжает делать то, что делал последние несколько сезонов, и делает это экстраординарно, — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо.

Минувшим летом Райс перебрался в «Арсенал» из «Вест Хэма». В составе «канониров» он появился на поле в семи матчах с учетом всех турниров и отметился одним забитым мячом.

Сегодня, 24 сентября, «Арсенал» встретится с «Тоттенхэмом» в мачте шестого тура Английской премьер-лиги. Старт дерби Северного Лондона запланирован на 16:00 по московскому времени.

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