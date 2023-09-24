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«Тоттенхэм» готовит новый контракт для Сона

24 Сентября 2023 • 10:51 Комментировать

Корейский форвард Сон Хынмин может заключить новое трудовое соглашение с лондонским «Тоттенхэмом», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Николо Скира.

Как стало известно источнику, боссы английского клуба считают азиата ключевым игроком команды. Поэтому для него готовят новый контракт, который будет рассчитан до середины 2026 года. За лондонцев Сон выступает с 2015 года. Его действующий контракт рассчитан до завершения сезона-2024/2025.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии нападающий провел пять поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Сон Хынмин
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