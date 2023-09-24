Нападающий «Брентфорда» Тони вернулся к тренировкам после отстранения

Футбольная ассоциация Англии разрешила нападающему «Брентфорда» Айвену Тони возобновить тренировки после того, как он был отстранён от футбола из-за ставок. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, 27-летний англичанин был заснят во время своего индивидуального занятия. В клубе отметили, что при этом никакие правила нарушены не были.

В прошлом сезоне Тони провёл за «Брентфорд» 35 матчей, в которых забил 21 гол и отдал пять результативных передач. Ранее сообщалось, что активный интерес к футболисту проявляет лондонский «Челси». Ожидается, что такой трансфер может состояться уже грядущей зимой.