В матче шестого тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» встречался с «Бёрнли» и одержал победу со счетом 1:0. Своим мнением по этому поединку поделился бывший защитник «красных дьяволов» Рио Фердинанд.

«Важный результат для «Манчестер Юнайтед». В последнее время положение у команды было не из лучших, нужно прекратить это. Эти три балла могут позитивным образом переломить ситуацию», - передает слова эксперта Daily Mail.

По итогам шести туров чемпионата Англии манкунианцы набрали девять баллов и занимают восьмое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на девять очков.