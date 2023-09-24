Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фердинанд оценил вклад Эванса в победу «Манчестер Юнайтед»

24 Сентября 2023 • 10:23 Комментировать

Экс-футболист сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд поделился мнением об игре защитника манкунианцев Джонни Эванса во вчерашнем поединке против «Бёрнли» (1:0).

«Эванс продемонстрировал выдающуюся игру в этом матче. Он отлично выстраивал линию обороны, показывая свой опыт и лидерские качества. Джонни сыграл важную роль в победном голе», - передает слова Фердинанда таблоид Daily Mail.

Напомним, что Эванс отметился результативной передачей на португальского полузащитника Бруну Фернандеша.

После шести туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали девять баллов и занимают восьмое место в турнирной таблицы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Джонни Эванс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
24.09.23 в 16:00
Арсенал Арсенал
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.80 4.30 4.10
Видео
24.09.23 в 16:00
Ливерпуль Ливерпуль
Вест Хэм Вест Хэм
1.57 4.70 5.60
Видео
24.09.23 в 16:00
Брайтон Брайтон
Борнмут Борнмут
1.44 5.20 7.20
Видео
24.09.23 в 16:00
Челси Челси
Астон Вилла Астон Вилла
1.85 3.80 4.40
Видео
24.09.23 в 18:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
5.40 4.50 1.62
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
11:10 · Англия. Премьер-лига
Артета считает Райса «необыкновенным»
10:51 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готовит новый контракт для Сона
10:43 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Брентфорда» Тони вернулся к тренировкам после отстранения
10:29 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд: «Важный результат для «Манчестер Юнайтед»
10:23 · Англия. Премьер-лига
Фердинанд оценил вклад Эванса в победу «Манчестер Юнайтед»
10:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на звезду «Атлетико»
09:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, что думает об удалении Родри
09:31 · Англия. Премьер-лига
Елагин сделал прогноз на дерби «Арсенал» - «Тоттенхэм»
09:11 · Англия. Премьер-лига
​«Эвертон» не выигрывал в Лондоне более двух лет
02:51 · Англия. Премьер-лига
Почеттино считает, что опыт работы в «ПСЖ» был для него полезным
02:36 · Англия. Премьер-лига
В «Челси» уверены, что смогут подписать Тони в январе слухи
02:11 · Англия. Премьер-лига
Три гранда АПЛ претендуют на защитника «Брентфорда» слухи
01:49 · Англия. Премьер-лига
Мойес: «Ливерпуль» может побороться за чемпионство»
01:43 · Англия. Премьер-лига
​Фанаты «Манчестер Юнайтед» сожалеют об уходе Роналду
01:19 · Англия. Премьер-лига
Компани – о поражении от «Манчестер Юнайтед»: «Хорошая игра, мы могли добиться результата»
Все новости
Рекомендуем