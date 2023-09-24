Фердинанд оценил вклад Эванса в победу «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист сборной Англии и «МЮ» Рио Фердинанд поделился мнением об игре защитника манкунианцев Джонни Эванса во вчерашнем поединке против «Бёрнли» (1:0).

«Эванс продемонстрировал выдающуюся игру в этом матче. Он отлично выстраивал линию обороны, показывая свой опыт и лидерские качества. Джонни сыграл важную роль в победном голе», - передает слова Фердинанда таблоид Daily Mail.

Напомним, что Эванс отметился результативной передачей на португальского полузащитника Бруну Фернандеша.

После шести туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали девять баллов и занимают восьмое место в турнирной таблицы.