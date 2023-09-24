«Манчестер Юнайтед» нацелился на звезду «Атлетико»

30-летний словенский вратарь Ян Облак, правами на которого владеет мадридский «Атлетико», может сменить испанский чемпионат на Английскую премьер-лигу.

По сообщениям Todofichajes, в услугах звездного голкипера заинтересован «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» недовольны игрой камерунца Андре Онана, а потому хотят подписать нового вратаря.

Контракт Облака с «матрасниками» рассчитан до середины 2028 года. Его трансферная стоимость оценивается в 35 миллионов евро. За мадридскую команду он выступает с лета 2014 года.

В текущем сезоне Ла Лиги Ян провел четыре поединка, в которых попустил четыре мяча.