Гвардиола рассказал, что думает об удалении Родри

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал красную карточку полузащитника команды Родри в поединке шестого тура Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (2:0).

«В раздевалке Родри принес извинения всей команде. Ему нужно контролировать свои эмоции. Родри не может допускать такого», - передает слова испанского специалиста пресс-служба «горожан».

Напомним, что в одном из моментов Родри схватил соперника за шею, после чего был удален с поля.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии полузащитник провел шесть поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.