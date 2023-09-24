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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола рассказал, что думает об удалении Родри

24 Сентября 2023 • 09:44 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал красную карточку полузащитника команды Родри в поединке шестого тура Премьер-лиги против «Ноттингем Форест» (2:0).

«В раздевалке Родри принес извинения всей команде. Ему нужно контролировать свои эмоции. Родри не может допускать такого», - передает слова испанского специалиста пресс-служба «горожан».

Напомним, что в одном из моментов Родри схватил соперника за шею, после чего был удален с поля.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии полузащитник провел шесть поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Родри Эрнандес
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