Елагин сделал прогноз на дерби «Арсенал» - «Тоттенхэм»

Комментатор Александр Елагин поделился мнением о предстоящем поединке между «Арсеналом» и «Тоттенхэмом» в рамках шестого тура Английской премьер-лиги.

«В двух последних встречах на «Эмирейтс» соперники забивали на двоих по 4 мяча. Логично предположить, что и на этот раз покажут результативный футбол. Предлагаю поставить - тотал больше 3,5», - передает слова эксперта «Ставка ТВ».

Поединок «Арсенала» против «Тоттенхэма» состоится сегодня, 24 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи пройдет на Liveresult.ru.