​«Эвертон» не выигрывал в Лондоне более двух лет

В шестом туре английского чемпионата настоящий прорыв совершил «Эвертон» - команда одержала первую победу в сезоне, обыграв в Лондоне «Брентфорд». И, тем самым, прервала длительную серию без побед в столице Англии - в последний раз «ириски» делали это в 2021 году, тогда ими был бит «Вест Хэм». С тех пор «Эвертон» не мог выиграть в Лондоне, хотя каждый год проводил там с пять матчей.

Теперь команда Шона Дайча занимает пятнадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а в следующем туре сыграет дома - против «Лутон Таун». Этот матч состоится в последний день сентября, тридцатого числа.