Почеттино считает, что опыт работы в «ПСЖ» был для него полезным

Рулевой «Челси» Маурисио Почеттино вспомнил о периоде, проведённом в «Пари Сен-Жермен».

Аргентинский специалист возглавил парижский гранд в начале 2021 года, а спустя полтора года был отправлен в отставку.

«Думаю, это было полезно. Такой опыт очень важен в футболе, он помогает взглянуть на вещи по-новому. Конечно, было бы слишком самонадеянно утверждать, что теперь я могу управлять любым проектом – везде свои требования. Однако, когда вы получаете опыт работы в разных клубах из разных стран, знакомитесь с разными культурами, это даёт возможность эффективнее помогать игрокам, внедрять новые идеи», – цитирует Fotmob Почеттино, занявшего должность тренера «Челси» перед началом текущего сезона.