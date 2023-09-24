Нападающий «Брентфорда» Айвен Тони остаётся приоритетной целью «Челси» на предстоящее трансферное окно.

Руководство «синих» считает, что команде необходимо усиление на позицию центрфорварда, и 27-летний игрок обозначен в качестве первой опции на рынке. Согласно обновлённым сведениям Goal, в «Челси» уверены в скором подписании Тони. «Брентфорд» оценивает свою звезду в 60 млн фунтов стерлингов [около 69 млн евро], и «пенсионеры», по слухам, готовы удовлетворить это требование в январе.

Напомним, что Айвен Тони дисквалифицирован до начала следующего года из-за ставок. Портал Transfermarkt оценивает стоимость англичанина в 35 млн евро.