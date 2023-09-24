Крайний защитник «Брентфорда» Аарон Хики заинтересовал топ-клубы.

21-летний шотландец успешно зарекомендовал себя в составе «пчёл», став постоянным игроком старта. По информации Goal, за игрой Хики следят «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал», рассматривающие возможность приобретения перспективного футболиста в обозримом будущем. Также интерес к латералю проявляет мюнхенская «Бавария».

Аарон Хики перешёл в «Брентфорд» из итальянской «Болоньи» летом прошлого года – стоимость трансфера составила 16,5 млн евро. Как считают эксперты портала Transfermarkt, нынешний ценник восходящей звезды – 25 млн евро.