Мойес: «Ливерпуль» может побороться за чемпионство»

Наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес оценил силу «Ливерпуля» в преддверии матча с командой Юргена Клоппа.

В воскресенье «молотобойцы» сыграют против «красных» на «Энфилде». Встреча стартует в 16:00 по московскому времени.

«Ливерпуль» может побороться за чемпионство. Люди говорят, что мы хорошо начали сезон, но про «Ливерпуль», конечно, можно сказать то же самое. Они одержали много побед, постепенно встраивают в систему своих новичков. Со стороны кажется, что клуб возвращается на свой уровень», – заявил на пресс-конференции шотландский специалист.

«Ливерпуль» набрал 13 очков после пяти туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги. В активе «Вест Хэма» десять баллов.