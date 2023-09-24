​Фанаты «Манчестер Юнайтед» сожалеют об уходе Роналду

«Манчестер Юнайтед» не очень удачно выступает в новом сезоне, что заставляет поклонников клуба все более скептически относиться к нидерландскому наставнику клуба Эрику тен Хагу. И ставят ему в вину не только результаты как таковые, а расставание с Криштиану Роналду, который покинул клуб в конце прошлого года, почувствовав себя ненужным при тен Хаге. Если бы результаты клуба пошли бы в гору после этого, то тен Хагу никто ничего бы не сказал.

Но этого не случилось, и в провальном матче против «Брайтона» уже можно было слышать, как фанаты распевают имя Ронадлду - не иначе как «тролля» тен Хага. Видео с Viva Ronaldo стало очень популярным в Сети, собрав множество одобрительных комментариев.