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Компани – о поражении от «Манчестер Юнайтед»: «Хорошая игра, мы могли добиться результата»

24 Сентября 2023 • 01:19 Комментировать
Бёрнли
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Главный тренер «Бёрнли» Венсан Компани не видит причин для паники после очередного поражения.

«Кларетовые» уступили в родных стенах «Манчестер Юнайтед» (0:1). На счету команды всего одно набранное очко после пяти стартовых туров Премьер-лиги.

«Мы совершенно спокойны. Мы знали, что у нас трудный календарь в начале сезона. Сегодня мы показали хорошую игру, было много положительных признаков. Команда могла добиться результата. Не вижу причин для паники.

Всегда трудно играть против таких гигантов, как «Манчестер Юнайтед», но сегодня, думаю, «Бёрнли» может гордиться собой», – высказался в интервью TNT Sports бельгийский наставник.

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Манчестер Юнайтед Венсан Компани
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