Почеттино: «Обязан ли «Челси» выигрывать каждый матч? Да»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино ответил на вопрос об амбициях команды.

Лондонцы провалили прошлый сезон, а также не лучшим образом стартовали в новой кампании – всего пять набранных очков после пяти туров Премьер-лиги. В воскресенье «синие» примут в родных стенах «Астон Виллу».

«Обязаны ли мы выигрывать каждую игру, потому что мы – «Челси»? Да. Мы не тот «Челси», что выигрывал Лигу чемпионов и становился победителем АПЛ, мы находимся в процессе становления, ищем себя, пытаемся сплотиться, но ведь конкуренты не будут нас ждать», – приводит журналист Скотт Троттер заявление аргентинского рулевого.