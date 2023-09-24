Эванс: «Никогда не думал, что сыграю 200 матчей за «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Джонни Эванс поделился восторгом после матча с «Бёрнли».

35-летний футболист, вернувшийся в команду в июле спустя восемь лет после ухода, достиг отметки в 200 матчей за «красных дьяволов», выйдя в старте против «Бёрнли». Встреча завершилась минимальной победой коллектива Эрика тен Хага, а североирландский ветеран отметился голевой передачей.

«Я наслаждался каждой минутой. Я был в восторге ещё по пути сюда, когда мы ехали в автобусе. Никогда не думал, что проведу 200 матчей за «Манчестер Юнайтед». Лучший вечер в жизни.

Я не предполагал, что мне предложат контракт, но это случилось, и теперь я стараюсь делать всё, чтобы воспользоваться шансом», – сказал в интервью TNT Sports Эванс.