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Тен Хаг: «Победа в сегодняшнем матче была обязательной»

24 Сентября 2023 • 00:27 Комментировать
Бёрнли
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил выступление своей команды в матче с «Бёрнли» (1:0).

«Красным дьяволам» хватило одного точного удара, который нанёс Бруну Фернандеш на 45-й минуте встречи.

«Нам была необходима эта победа. Мы провели череду неудачных матчей против сильных соперников, и не в каждой из этих игр мы должны были проигрывать. Победа в сегодняшнем матче была для нас обязательной. Мне понравился командный дух, который показали игроки – они поддерживали друг друга, атаковали и защищались все вместе», – заявил в интервью BBC Sport рулевой «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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