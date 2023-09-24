Тен Хаг: «Победа в сегодняшнем матче была обязательной»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг оценил выступление своей команды в матче с «Бёрнли» (1:0).

«Красным дьяволам» хватило одного точного удара, который нанёс Бруну Фернандеш на 45-й минуте встречи.

«Нам была необходима эта победа. Мы провели череду неудачных матчей против сильных соперников, и не в каждой из этих игр мы должны были проигрывать. Победа в сегодняшнем матче была для нас обязательной. Мне понравился командный дух, который показали игроки – они поддерживали друг друга, атаковали и защищались все вместе», – заявил в интервью BBC Sport рулевой «Манчестер Юнайтед».