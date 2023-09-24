Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандеш – о победе над «Бёрнли»: «Не самая лучшая игра, но главное – три очка»

24 Сентября 2023 • 00:19 Комментировать
Бёрнли
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился впечатлениями после матча с «Бёрнли».

Португальский футболист стал автором единственного гола в поединке, отличившись на 45-й минуте после передачи Джонни Эванса.

«Джонни отдал отличный пас. Я знаю, что он обладает такими качествами, поэтому ждал от него этой передачи. Временами было трудно найти свободное пространство, но мы воспользовались предоставленным шансом.

Команда переживает непростые времена, но мы знали, что можем реабилитироваться. Сегодня мы сыграли не лучшим образом, но самое главное – три очка. Очевидно, что «Бёрнли» – хороший соперник. Результаты этой команды в нынешнем сезоне не отражают её реальную силу», – цитирует BBC Фернандеша.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бёрнли Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1
1
3.45 3.40 2.24
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
0
0
1.90 3.60 4.40
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2
0
1.19 7.80 16.00
Видео
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Эвертон Эвертон
1
3
1.82 3.90 4.40
Видео
Окончен
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
1
5.20 4.30 1.66
Видео
24.09.23 в 16:00
Арсенал Арсенал
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.80 4.30 4.10
Видео
24.09.23 в 16:00
Ливерпуль Ливерпуль
Вест Хэм Вест Хэм
1.57 4.70 5.60
Видео
24.09.23 в 16:00
Брайтон Брайтон
Борнмут Борнмут
1.44 5.20 7.20
Видео
24.09.23 в 16:00
Челси Челси
Астон Вилла Астон Вилла
1.85 3.80 4.40
Видео
24.09.23 в 18:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
5.40 4.50 1.62
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Сентября
00:27 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Победа в сегодняшнем матче была обязательной»
00:19 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш – о победе над «Бёрнли»: «Не самая лучшая игра, но главное – три очка»
23 Сентября
23:39 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш забивал или ассистировал в матчах с 22 из 24 команд, против которых играл в АПЛ
23:13 · Англия. Премьер-лига
​Фоден: «Восхищаюсь нашей игрой»
23:12 · Англия. Премьер-лига
Три клуба АПЛ готовы арендовать Дембеле у «ПСЖ» слухи
22:56 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Вулверхэмптона»: «Мы должны были выиграть матч»
22:00 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Лутона»: «Горжусь всеми»
21:57 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Я очень доволен Регилоном»
21:54 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» покинул зону вылета, одолев «Брентфорд»
21:51 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Фулхэма» доволен ничьей с «Кристал Пэлас»
21:32 · Англия. Премьер-лига
​Ходжсон: «Теперь понятно, почему нам нужна большая скамейка»
21:30 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1
21:16 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд рассказал о взаимоотношениях с Хёйлунном
21:14 · Англия. Премьер-лига
​Наставник «Ноттингем Форест»: «Мы знали, против кого играем»
20:56 · Англия. Премьер-лига
Стив Купер: «Мы знали, насколько силён «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем