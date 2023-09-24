Фернандеш – о победе над «Бёрнли»: «Не самая лучшая игра, но главное – три очка»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш поделился впечатлениями после матча с «Бёрнли».

Португальский футболист стал автором единственного гола в поединке, отличившись на 45-й минуте после передачи Джонни Эванса.

«Джонни отдал отличный пас. Я знаю, что он обладает такими качествами, поэтому ждал от него этой передачи. Временами было трудно найти свободное пространство, но мы воспользовались предоставленным шансом.

Команда переживает непростые времена, но мы знали, что можем реабилитироваться. Сегодня мы сыграли не лучшим образом, но самое главное – три очка. Очевидно, что «Бёрнли» – хороший соперник. Результаты этой команды в нынешнем сезоне не отражают её реальную силу», – цитирует BBC Фернандеша.