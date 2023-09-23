«МЮ» прервал неудачную серию, минимально обыграв «Бёрнли»

«Манчестер Юнайтед» прервал свою неудачную серию, обыграв «Бёрнли». Правда, успех получился не ярким. Подопечные Эрика Тен Хага выиграли минимально, забив единственный гол перед перерывом.
|45'Фернандеш Бруну (0:1)
«Манчестер Юнайтед» не слишком удачно начал сезон. Любители статистики уже успели посчитать, что «манкунианцы» стартовали наихудшим образом для себя со времён создания Премьер-лиги, и даже пошли разговоры о возможном увольнении Эрика тен Хага. В шестом туре у «красных дьяволов» был отличный соперник, чтобы улучшить положение – «Бёрнли», который в этом сезоне ещё ни разу не победил.
Гости постарались с первых минут взять мяч под свой контроль и начать напрягать оборону соперника. Однако первый опасный момент в матче создали хозяева. Колеошо догнал мяч у лицевой линии и навесил в центр штрафной, откуда головой в угол бил Амдуни, но Онана выручил команду. Вскоре форвард «Бёрнли» получил мяч в штрафной от Браунхилла и бил в дальний нижний гол, но угодил в штангу.
В ответ «МЮ» забил усилиями Эванса, который замкнул навес Фернандеша с углового, но после просмотра ВАР взятие ворот отменили из-за неправильного положения Хёйлунна. Было сложно сказать, какая из команд действовала с преимуществом. Во всяком случае лёгким первым тайм для гостей точно не получался, и не было уверенности, что подопечные Тен Хага смогут прервать свою неудачную серию.
В самой концовке стартовой половины «манкунианцы» всё же счёт открыли. Эванс из середины поля забросил диагональ в чужую штрафную, куда ворвался Фернандеш и слёта пробил в дальний нижний угол. Получилось и эффектно, и эффективно. Тут же команды отправились на перерыв.
В начале второго тайм «Манчестер Юнайтед» захватил инициативу. По истечении часа гости могли удваивать счёт, когда Рэшфорд слева навешивал на дальнюю штангу, но Аль-Дахиль вынес мяч с ленточки. Правда, это, пожалуй, был самый острый момент в исполнении «красных дьяволов» в этот отрезок матча. Что касается «Бёрнли», то хозяева как-то сникли и толком не нагружали оборону соперника.
«Манчестер Юнайтед» явно не хотел рисковать и атаковать, предпочитая удерживать минимальное преимущество. При этом у «Бёрнли» же вообще не было моментов, чтобы продлить неудачную серию соперника. Игра уверенно катилась к минимальной победе гостей. В конце, правда, Тен Хаг едва ли был рад, что Регилон получил травму, ведь испанец был довольно активен. В итоге счёт больше не изменился.
Впереди «МЮ» ждут два домашних матча против «Кристал Пэлас»: сначала в Кубке лиги, потом в Премьер-лиге. «Бёрнли» же сначала сразится с «Солфорд Сити», а потом отправится в гости к «Ньюкаслу».
Роман Андреев
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