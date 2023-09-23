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«МЮ» прервал неудачную серию, минимально обыграв «Бёрнли»

23 Сентября 2023 • 23:57 Комментировать
Бёрнли
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

«Манчестер Юнайтед» прервал свою неудачную серию, обыграв «Бёрнли». Правда, успех получился не ярким. Подопечные Эрика Тен Хага выиграли минимально, забив единственный гол перед перерывом.

Протокол игры  
Бёрнли0:1Манчестер Юнайтед
  45'Фернандеш Бруну (0:1)
Траффорд ДжеймсРобертс Коннор IIАль-Дахиль АминБейер Джордан  90'Тэйлор ЧарлиКаллен ДжошБраунхилл Джош 87' (Бенсон Манюэль ( 87') Гудмундссон Йоханн 20' (Ндайишимий Майк ( 20') Ремзи Аарон 73' (Берге Сандер ( 73') Колеошо Лука 73' (Родригес Джей ( 73') Амдуни Зеки 73' (Ларсен Якоб-Бруун ( 73')
Запасные: Корк ДжекМурич АриянетЗарури АнассДелькруа Ханнес
Онана АндреДалот Диогу  13'Линделоф ВикторЭванс Джонни 89' (Амрабат Софьян ( 89') Регилон Серхио  55' 79' (Варан Рафаэль ( 79') Каземиро КарлосМактоминай СкоттФернандеш БрунуМежбри ХаннибалРэшфорд МаркусХёйлунн Расмус
Запасные: Гарначо АлехандроГор ДэниелМарсьяль АнтониВан де Бек ДонниПельистри ФакундоБайиндыр АлтайЭриксен Кристиан
23 сентября. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

«Манчестер Юнайтед» не слишком удачно начал сезон. Любители статистики уже успели посчитать, что «манкунианцы» стартовали наихудшим образом для себя со времён создания Премьер-лиги, и даже пошли разговоры о возможном увольнении Эрика тен Хага. В шестом туре у «красных дьяволов» был отличный соперник, чтобы улучшить положение – «Бёрнли», который в этом сезоне ещё ни разу не победил.

Гости постарались с первых минут взять мяч под свой контроль и начать напрягать оборону соперника. Однако первый опасный момент в матче создали хозяева. Колеошо догнал мяч у лицевой линии и навесил в центр штрафной, откуда головой в угол бил Амдуни, но Онана выручил команду. Вскоре форвард «Бёрнли» получил мяч в штрафной от Браунхилла и бил в дальний нижний гол, но угодил в штангу.

В ответ «МЮ» забил усилиями Эванса, который замкнул навес Фернандеша с углового, но после просмотра ВАР взятие ворот отменили из-за неправильного положения Хёйлунна. Было сложно сказать, какая из команд действовала с преимуществом. Во всяком случае лёгким первым тайм для гостей точно не получался, и не было уверенности, что подопечные Тен Хага смогут прервать свою неудачную серию.

В самой концовке стартовой половины «манкунианцы» всё же счёт открыли. Эванс из середины поля забросил диагональ в чужую штрафную, куда ворвался Фернандеш и слёта пробил в дальний нижний угол. Получилось и эффектно, и эффективно. Тут же команды отправились на перерыв.

В начале второго тайм «Манчестер Юнайтед» захватил инициативу. По истечении часа гости могли удваивать счёт, когда Рэшфорд слева навешивал на дальнюю штангу, но Аль-Дахиль вынес мяч с ленточки. Правда, это, пожалуй, был самый острый момент в исполнении «красных дьяволов» в этот отрезок матча. Что касается «Бёрнли», то хозяева как-то сникли и толком не нагружали оборону соперника.

«Манчестер Юнайтед» явно не хотел рисковать и атаковать, предпочитая удерживать минимальное преимущество. При этом у «Бёрнли» же вообще не было моментов, чтобы продлить неудачную серию соперника. Игра уверенно катилась к минимальной победе гостей. В конце, правда, Тен Хаг едва ли был рад, что Регилон получил травму, ведь испанец был довольно активен. В итоге счёт больше не изменился.

Впереди «МЮ» ждут два домашних матча против «Кристал Пэлас»: сначала в Кубке лиги, потом в Премьер-лиге. «Бёрнли» же сначала сразится с «Солфорд Сити», а потом отправится в гости к «Ньюкаслу».

Роман Андреев

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Бёрнли Манчестер Юнайтед
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