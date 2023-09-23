Фернандеш забивал или ассистировал в матчах с 22 из 24 команд, против которых играл в АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш записал в свой актив очередное результативное действие.

Португалец отметился забитым мячом в ворота «Бёрнли», открыв счёт в матче на 45-й минуте. Как отмечает Opta, «кларетовые» стали 22-й командой, в поединках с которой Фернандешу удалось совершить хотя бы одно результативное действие в рамках Премьер-лиги. В общей сложности атакующий хавбек «красных дьяволов» противостоял 24-м командам в чемпионате Англии – сдержать его смогли только «Шеффилд Юнайтед» и «Норвич».

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция встречи «Бёрнли» – «Манчестер Юнайтед».