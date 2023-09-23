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​Фоден: «Восхищаюсь нашей игрой»

23 Сентября 2023 • 23:13 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Ноттингем Форест
окончен

Шесть из шести - «Манчестер Сити» великолепно начал сезон, одержав шесть побед кряду. В матче с «Ноттингем Форест» счет был открыт Филом Фоденом, который прокомментировал после игры свои мысли.

- Я восхищаюсь нашей игрой. Я думаю, что первый тайм был великолепен, за исключением последних десяти минут игры. Второй тайм сложился хуже из-за красной карточки Родри. Но мы получили возможность в такой ситуации показать себя с другой стороны и снова выиграли. Я горжусь нашей командой, - цитирует слова нападающего «Манчестер Сити» и сборной Англии BBC Sport.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Вулверхэмптоном».


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Манчестер Сити Фил Фоден
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