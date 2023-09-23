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Три клуба АПЛ готовы арендовать Дембеле у «ПСЖ» слухи

23 Сентября 2023 • 23:12 Комментировать
Арсенал
...
Тоттенхэм
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Через 15 ч. 38 мин.

Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле может отправиться в Англию.

Французский футболист, летом перешедший в стан парижского гранда из «Барселоны», не слишком впечатляет публику своей игрой в текущем сезоне. По сведениям журналиста Стива Бейтса, не исключено, что «ПСЖ» согласится отпустить Дембеле в аренду в январское трансферное окно. За ситуацией внимательно следят лондонские «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Усман Дембеле провёл пять матчей за команду Луиса Энрике, не отметившись результативными действиями. Трансфер 26-летнего игрока обошёлся действующим чемпионам Лиги 1 в 50 млн евро.

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Тоттенхэм Вест Хэм Арсенал Лондон ПСЖ Усман Дембеле трансферы футбола - зима 2024
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