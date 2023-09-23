Вингер «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле может отправиться в Англию.

Французский футболист, летом перешедший в стан парижского гранда из «Барселоны», не слишком впечатляет публику своей игрой в текущем сезоне. По сведениям журналиста Стива Бейтса, не исключено, что «ПСЖ» согласится отпустить Дембеле в аренду в январское трансферное окно. За ситуацией внимательно следят лондонские «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Вест Хэм».

Усман Дембеле провёл пять матчей за команду Луиса Энрике, не отметившись результативными действиями. Трансфер 26-летнего игрока обошёлся действующим чемпионам Лиги 1 в 50 млн евро.