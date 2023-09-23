​Наставник «Вулверхэмптона»: «Мы должны были выиграть матч»

В шестом туре английского чемпионата «Вулверхэмптон» потерял очки в противостоянии с новичком лиги - «Лутон Таун». Наставник «волков» Гари О'Нил не стал скрывать, что очень разочарован результатом - он считает, что его команда должна была побеждать.

- Начало игры очень разочаровало меня. Мы проигрывали большое количество дуэлей. Это недопустимо, я уже предупредил ребят об этом. Во втором тайме они исправились. Мы должны были выиграть, - считает О'Нил, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Вулверхэмптону» предстоит сразиться с «Манчестер Сити».