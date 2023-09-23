​Наставник «Лутона»: «Горжусь всеми»

В шестом туре чемпионата Англии «Лутон» добыл свое первое очко в сезоне (но надо заметить, что команда сыграла пока что лишь пять матчей) - это случилось в игре с «Вулверхэмптоном», закончившейся вничью 1:1. Наставник «Лутона» Роб Эдвардс прокомментировал события игры, он гордится своей командой:

- Горжусь всеми, кто имеет отношение к клубу, мы показали, на что способны. Отменное выступление. Мы были лучшей командой на поле, мы доминировали. Мы показали характер и вернулись в игру. Это показывает, как напряженно мы работали все это время, - цитирует слова Эдвардса BBC Sport.