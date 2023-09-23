Тен Хаг: «Я очень доволен Регилоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил новичка команды Серхио Регилона.

Испанский футболист был арендован «красными дьяволами» у «Тоттенхэма» перед закрытием летнего трансферного окна.

«Я очень доволен Регилоном. Всегда непросто проявлять себя в новой команде. Он опытен, у него хорошие базовые навыки, но он, конечно, всё равно должен привыкнуть к нашим требованиям. У него не было времени на тренировки, он не проводил с нами предсезонную подготовку. Ему сразу же пришлось взяться за дело – и он смог преуспеть в таких условиях», – высказался перед матчем с «Бёрнли» тен Хаг.

Текстовая трансляция поединка «Бёрнли» – «Манчестер Юнайтед» пройдёт на сайте LiveResult.ru.