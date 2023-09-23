«Эвертон» покинул зону вылета, одолев «Брентфорд»

В шестом туре Премьер-лиги «Брентфорд» играл против «Эвертона» из зоны вылета. Несмотря на такой расклад, гости сегодня выглядели гораздо лучше. В первом тайме команды обменялись голами Абдулая Дукуре и Матиаса Йенсена. В середине второго тайма Джеймс Тарковски забил головой, а спустя четыре минуты Доминик Калверт-Льюинн поставил точку.
3:1, «Эвертон» выбрался из зоны вылета, набрав три очка. У соперника шесть пунктов.
Протокол игры
|6'Дукуре Абдулай (0:1)
|(1:1) Йенсен Матиас28'
|67'Тарковски Джеймс (1:2)
|71'Калверт-Льюин Доминик (1:3)
Флеккен Марк•Расмуссен Мадс61' (Айер Кристоффер (61') •Коллинз Натан•Пиннок Итан•Хикки Аарон73' (Годдос Саман (73') • 82'Йенсен Матиас•Норгор Кристиан•Янельт Витали62' (Ониика Фрэнк (62') •Мбеумо Брайан• 77'Висса Йоан•Льюис-Поттер Кин89' (Michael Olakigbe (89')
Пикфорд Джордан•Янг Эшли• 1'Тарковски Джеймс•Брэнтуэйт Джерред• 90'Миколенко Виталий•Гарнер Джеймс•Гуэйе Идрисса•Онана Амаду77' (Данджума Арно (77') •Макнил Дуайт•Дукуре Абдулай•Гомеш Бету63' (Калверт-Льюин Доминик (63')
23 сентября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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