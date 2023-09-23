«Эвертон» покинул зону вылета, одолев «Брентфорд»

В шестом туре Премьер-лиги «Брентфорд» играл против «Эвертона» из зоны вылета. Несмотря на такой расклад, гости сегодня выглядели гораздо лучше. В первом тайме команды обменялись голами Абдулая Дукуре и Матиаса Йенсена. В середине второго тайма Джеймс Тарковски забил головой, а спустя четыре минуты Доминик Калверт-Льюинн поставил точку.

3:1, «Эвертон» выбрался из зоны вылета, набрав три очка. У соперника шесть пунктов.