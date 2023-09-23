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«Эвертон» покинул зону вылета, одолев «Брентфорд»

23 Сентября 2023 • 21:54 Комментировать
Брентфорд
1:3
Эвертон
окончен

В шестом туре Премьер-лиги «Брентфорд» играл против «Эвертона» из зоны вылета. Несмотря на такой расклад, гости сегодня выглядели гораздо лучше. В первом тайме команды обменялись голами Абдулая Дукуре и Матиаса Йенсена. В середине второго тайма Джеймс Тарковски забил головой, а спустя четыре минуты Доминик Калверт-Льюинн поставил точку.

3:1, «Эвертон» выбрался из зоны вылета, набрав три очка. У соперника шесть пунктов.

Протокол игры  
Брентфорд1:3Эвертон
  6'Дукуре Абдулай (0:1)
(1:1) Йенсен Матиас28'  
  67'Тарковски Джеймс (1:2)
  71'Калверт-Льюин Доминик (1:3)
Флеккен МаркРасмуссен Мадс 61' (Айер Кристоффер ( 61') Коллинз НатанПиннок ИтанХикки Аарон 73' (Годдос Саман ( 73'  82') Йенсен МатиасНоргор КристианЯнельт Витали 62' (Ониика Фрэнк ( 62') Мбеумо Брайан  77'Висса ЙоанЛьюис-Поттер Кин 89' (Michael Olakigbe ( 89')
Запасные: Йоргенсен Матиас ЗанкаEthan BrierleyСтракоша ТомасЯрмолюк ЕгорБалкомб Эллери
Пикфорд ДжорданЯнг Эшли  1'Тарковски ДжеймсБрэнтуэйт Джерред  90'Миколенко ВиталийГарнер ДжеймсГуэйе ИдриссаОнана Амаду 77' (Данджума Арно ( 77') Макнил ДуайтДукуре АбдулайГомеш Бету 63' (Калверт-Льюин Доминик ( 63')
Запасные: Паттерсон НэйтанЧермити ЮссефКин МайклГодфри БенВиржиния ЖоауДоббин ЛьюисMacKenzie Hunt
23 сентября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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