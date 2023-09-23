​Наставник «Фулхэма» доволен ничьей с «Кристал Пэлас»

Лондонский «Фулхэм» не смог выиграть в шестом туре, но и не проиграл, команда Марку Силвы сыграла вничью с «Кристал Пэлас» - за девяносто минут команды не смогли огорчить друг друга. Силва видит в этом, скорее, стакан полным, нежели стакан пустым - он доволен ничейным результатом.

- Отличное усилие со стороны ребят, команды дух и организация. Я думаю, что мы заслуживали победу, потому что самые опасные моменты создали именно мы. Мы были лучше на поле, - уверен Силва, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Фулхэм» сыграет с «Челси».