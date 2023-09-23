​Ходжсон: «Теперь понятно, почему нам нужна большая скамейка»

В шестом туре английского чемпионата «Кристал Пэлас» не сумел переиграть «Фулхэм», игра закончилась по нулям. Наставник «орлов» Рой Ходжсон считает прошедший матч подтверждением того, что его команде требуется солидная скамейка запасных.

- Теперь очевидно, что нам нужна очень хорошая скамейка запасных для того, чтобы стать по-настоящему грозной командой. Именно ее, скамейки, не хватило нам в последние двадцать минут игры, чтобы победить, - считает Ходжсон, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем туре «Кристал Пэлас» сыграет с «Манчестер Юнайтед».