Рэшфорд рассказал о взаимоотношениях с Хёйлунном

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд надеется поскорее сыграться с новым товарищем по команде Расмусом Хёйлунном.

Датский форвард пополнил ряды «красных дьяволов» летом, перебравшись из «Аталанты». В недавнем матче Лиги чемпионов против «Баварии» 20-летний футболист забил свой первый гол за новую команду.

«Хёйлунн? Я полон энтузиазма. В прошлом году, выбегая в контратаки, мы могли наблюдать впереди только игроков соперников. Сейчас можно наблюдать, что всё меняется. Мы с Расмусом проделали серьёзную работу вне поля без указания персонала клуба. Я хочу как можно лучше понять его игру, а он стремится как можно быстрее приспособиться ко мне», – цитируют английские СМИ Рэшфорда.