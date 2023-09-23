​Наставник «Ноттингем Форест»: «Мы знали, против кого играем»

В шестом туре английского чемпионата «Ноттингем Форест» пришлось сражаться с «Манчестер Сити», команда Стива Купера попыталась дать бой гегемону, особенно после того, как подопечные Хосепа Гвардиолы остались в меньшинстве. Но в итоге фаворит все-таки взял свое.

- Было понятно, против кого мы выходим играть, против такой команды сложно играть. Результат, тем не менее, разочаровал как меня, так и игроков. Мне хотелось бы, чтобы игроки на последней трети поля действовали чуть более качественно, лучше, - заявил Стив Купер в интервью BBC Sport.

В следующем туре «Ноттингем» примет дома «Брентфорд».