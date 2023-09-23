Стив Купер: «Мы знали, насколько силён «Манчестер Сити»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер высказался о поражении своей команды от «Манчестер Сити» (0:2).

«Лесники» пропустили два безответных мяча к перерыву, а на первой минуте второго тайма соперники остались в меньшинстве – прямую красную карточку получил Родри. Несмотря на потерю, «горожанам» удалось сохранить победный счёт на табло.

«Мы знали, с кем мы играем, каком уровень способен показывать соперник, но подготовиться к этому действительно трудно. Мы слишком легко позволили «Сити» забить. Когда счёт не открыт, ситуация может повернуться в любую сторону, но мы пропустили два быстрых мяча. Думаю, ребятам всё же нужно отдать должное, ведь они выполнили поставленную задачу», – цитирует BBC Купера.