Гвардиола – о победе над «Ноттингем Форест»: «Потрясающая игра»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу своей команды над «Ноттингем Форест» (2:0).

«Горожане» забили два безответных мяча уже к 14-й минуте. В самом начале второго тайма действующие чемпионы остались в меньшинстве из-за удаления Родри, однако «лесники» не смогли воспользоваться численным преимуществом.

«Потрясающая игра в первом тайме. То же самое можно сказать и про второй тайм, ведь игроки проявили стойкость и самоотдачу, играя вдесятером на протяжении 51-52 минут. Это было нелегко, но команда отлично справилась», – приводит BBC слова испанского специалиста.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ с шестью победами после шести туров.