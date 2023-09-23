​Эдерсон столкнулся лбами с игроком «Ноттингем Форест» - арбитру пришлось вмешаться

В субботу вечером матч шестого тура Премьер-лиги Англии проводили «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». По ходу второго тайма голкипер «горожан» Эдерсон и форвард «лесников» Тайво Авонийи вступили в небольшой конфликт. Очевидно, вратарь считал, что игрок атаки в предыдущем эпизоде мог нанести ему травму.

Эдерсон и Авонийи столкнулись лбами и принялись высказывать друг другу претензии. Арбитру пришлось вмешаться и разнять игроков, которых захлестнули эмоции. Оба получили по жёлтой карточке.

«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест» на своём поле со счётом 2:0. Команда Хосепа Гвардиолы в сезоне Премьер-лиги идёт без потерь очков.