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​Эдерсон столкнулся лбами с игроком «Ноттингем Форест» - арбитру пришлось вмешаться

23 Сентября 2023 • 19:01 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Ноттингем Форест
окончен

В субботу вечером матч шестого тура Премьер-лиги Англии проводили «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». По ходу второго тайма голкипер «горожан» Эдерсон и форвард «лесников» Тайво Авонийи вступили в небольшой конфликт. Очевидно, вратарь считал, что игрок атаки в предыдущем эпизоде мог нанести ему травму.

Эдерсон и Авонийи столкнулись лбами и принялись высказывать друг другу претензии. Арбитру пришлось вмешаться и разнять игроков, которых захлестнули эмоции. Оба получили по жёлтой карточке. 

«Манчестер Сити» обыграл «Ноттингем Форест» на своём поле со счётом 2:0. Команда Хосепа Гвардиолы в сезоне Премьер-лиги идёт без потерь очков.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Ноттингем Форест Эдерсон Мораес Тайво Авонийи
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