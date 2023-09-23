Глупое удаление Родри и два быстрых гола: «Манчестер Сити» тайм отыграл в меньшинстве, но не испытал проблем с «лесниками»

«Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» встретились в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч шестого тура АПЛ состоялся 22 сентября на стадионе «Этихад».

Безоговорочным фаворитом «Манчестер Сити» подходил к матчу против «лесников». Сложно было представить, что «горожане» не продлят победное шествие в АПЛ (было 5 побед в 5 матчах), но закрадывалась и возможная интрига. Уж слишком часто «МанСити» стал пропускать первым. И «Вест Хэм», и «Црвена Звезда» открывали счёт в последних матчах с «горожанами». Правда, потом скатывались с 1:0 на 1:3.

«Манчестер Сити» решил не затягивать разговор с «лесниками», уж очень не хотелось «горожанам» снова отыгрываться. Поэтому на седьмой уже минуте заброс Родри из глубины поля пошёл на правый край штрафной площади. Туда рванул Уокер и в касание откинул назад под удар Фодену. Фил в касание пробил точно в левую «шестёрку» - 1:0.

Проходит ещё семь минут и Тавареш отдаёт неточный пас вперёд. Следует перехват, доводят мяч до Альвареса, а тот с правого края играет в центр. Нуньеш пропустил мяч на Фодена, а сам рванул на угол штрафной, получил пас и навесил. Эрлинг Холанн из убойной позиции простенько кивает мимо Тёрнера – 2:0. Это был дебют матча, но на этом игра и завершилась. «Манчестер Сити» моментально выключился, а «Ноттингем Форест» просто не имел ресурсов на ответ. Далее сценарий бы таков: хозяева владели мячом и, когда хотели, жалили гостей, чтобы те совсем не засыпали.

Так Докю вошел в штрафную и после небольшой паузы сыграл вдоль ворот на Альвареса. Хулиан бил вторым касанием, но Боли успел броситься под мяч и накрыть. Веселья решил добавить Родри. Только начался второй тайм, как испанец проиграл борьбу Гиббс-Уайту и зачем-то начал толкаться с ним, вести себя по-хамски. Арбитр выписал Моргану «горчичник», а Родри – красную карточку. «Манчестер Сити» остался в меньшинстве и ещё больше потерял интерес к атакующей игре.

Гвардиола сделал сразу две оборонительные замены: поочерёдно вышли Келвин Филлипс и Натан Аке, а заменены были Альварес и Доку. «Ноттингем» играл через забросы на Авойни, иногда напрягал оборону «Сити», но не более того – плотности у ворот Эдерсона хватало. По владению мячом «лесники» круто прокачались (65 на 35) во втором тайме, однако это всё, чем гости могут гордиться. Гола престижа не состоялось, да «Ноттингем» и не особо близок был к нему.

Шестую победу подряд одерживает «Манчестер Сити» и точно сохраняет единоличное лидерство. А «Тоттенхэму» в этом туре играть с «Арсеналом», так что кто-то из преследователей точно потеряет очки.