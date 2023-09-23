Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Глупое удаление Родри и два быстрых гола: «Манчестер Сити» тайм отыграл в меньшинстве, но не испытал проблем с «лесниками»

23 Сентября 2023 • 18:59 Комментировать
Манчестер Сити
2:0
Ноттингем Форест
окончен

«Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» встретились в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч шестого тура АПЛ состоялся 22 сентября на стадионе «Этихад».

Протокол игры  
Манчестер Сити2:0Ноттингем Форест
(1:0) Фоден Фил7'  
(2:0) Холанн Эрлинг14'  
Эдерсон Мораес  58'Уокер КайлАканджи Мануэль  18'Диаш РубенГвардиол ЙошкоЛуис Матеус IIРодри Эрнандес  46'Фоден Фил 87' (Грилиш Джек ( 87') Альварес Хулиан 57' (Аке Натан ( 57') Доку Жереми 51' (Филлипс Кэлвин ( 51') Холанн Эрлинг
Запасные: Льюис РикоГомес СерхиоОртега ШтефанБобб ОскарКарсон Скотт
Тёрнер МэттОрье Серж 56' (Хадсон-Одои Каллум ( 56') Боли ВийиНьякат МуссаЭйна Ола 75' (Ориги Дивок ( 75'  81') Тавареш Нуну  21' 39' (Монтьель Гонсало ( 39') Сангаре Ибрахим  45' 56' (Эланга Энтони ( 56') Мангаля Орель  77'Гиббс-Уайт Морган  46'Домингес НиколасАвонийи Тайво  58' 75' (Вуд Крис ( 75')
Запасные: Уорролл ДжоЙейтс РайанКуяте ШейхуВлаходимос Одиссеас
23 сентября. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Безоговорочным фаворитом «Манчестер Сити» подходил к матчу против «лесников». Сложно было представить, что «горожане» не продлят победное шествие в АПЛ (было 5 побед в 5 матчах), но закрадывалась и возможная интрига. Уж слишком часто «МанСити» стал пропускать первым. И «Вест Хэм», и «Црвена Звезда» открывали счёт в последних матчах с «горожанами». Правда, потом скатывались с 1:0 на 1:3.

«Манчестер Сити» решил не затягивать разговор с «лесниками», уж очень не хотелось «горожанам» снова отыгрываться. Поэтому на седьмой уже минуте заброс Родри из глубины поля пошёл на правый край штрафной площади. Туда рванул Уокер и в касание откинул назад под удар Фодену. Фил в касание пробил точно в левую «шестёрку» - 1:0.

Проходит ещё семь минут и Тавареш отдаёт неточный пас вперёд. Следует перехват, доводят мяч до Альвареса, а тот с правого края играет в центр. Нуньеш пропустил мяч на Фодена, а сам рванул на угол штрафной, получил пас и навесил. Эрлинг Холанн из убойной позиции простенько кивает мимо Тёрнера – 2:0. Это был дебют матча, но на этом игра и завершилась. «Манчестер Сити» моментально выключился, а «Ноттингем Форест» просто не имел ресурсов на ответ. Далее сценарий бы таков: хозяева владели мячом и, когда хотели, жалили гостей, чтобы те совсем не засыпали.

Так Докю вошел в штрафную и после небольшой паузы сыграл вдоль ворот на Альвареса. Хулиан бил вторым касанием, но Боли успел броситься под мяч и накрыть. Веселья решил добавить Родри. Только начался второй тайм, как испанец проиграл борьбу Гиббс-Уайту и зачем-то начал толкаться с ним, вести себя по-хамски. Арбитр выписал Моргану «горчичник», а Родри – красную карточку. «Манчестер Сити» остался в меньшинстве и ещё больше потерял интерес к атакующей игре.

Гвардиола сделал сразу две оборонительные замены: поочерёдно вышли Келвин Филлипс и Натан Аке, а заменены были Альварес и Доку. «Ноттингем» играл через забросы на Авойни, иногда напрягал оборону «Сити», но не более того – плотности у ворот Эдерсона хватало. По владению мячом «лесники» круто прокачались (65 на 35) во втором тайме, однако это всё, чем гости могут гордиться. Гола престижа не состоялось, да «Ноттингем» и не особо близок был к нему.

Шестую победу подряд одерживает «Манчестер Сити» и точно сохраняет единоличное лидерство. А «Тоттенхэму» в этом туре играть с «Арсеналом», так что кто-то из преследователей точно потеряет очки.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Ноттингем Форест
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лутон Таун Лутон Таун
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1
1
3.45 3.40 2.24
Видео
Окончен
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Фулхэм Фулхэм
0
0
1.90 3.60 4.40
Видео
Окончен
Манчестер Сити Манчестер Сити
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
2
0
1.19 7.80 16.00
Видео
23.09.23 в 19:30
Брентфорд Брентфорд
Эвертон Эвертон
1.82 3.90 4.40
Видео
23.09.23 в 22:00
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
5.20 4.30 1.66
Видео
24.09.23 в 16:00
Арсенал Арсенал
Тоттенхэм Тоттенхэм
1.80 4.30 4.10
Видео
24.09.23 в 16:00
Ливерпуль Ливерпуль
Вест Хэм Вест Хэм
1.57 4.70 5.60
Видео
24.09.23 в 16:00
Брайтон Брайтон
Борнмут Борнмут
1.44 5.20 7.20
Видео
24.09.23 в 16:00
Челси Челси
Астон Вилла Астон Вилла
1.85 3.80 4.40
Видео
24.09.23 в 18:30
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Ньюкасл
5.40 4.50 1.62
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Сентября
19:01 · Англия. Премьер-лига
​Эдерсон столкнулся лбами с игроком «Ноттингем Форест» - арбитру пришлось вмешаться
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Лутон Таун» набрал первое очко, не сумев в большинстве дожать «Вулверхэмптон»
18:58 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» с «Фулхэмом» разочаровали нулевой ничьей
16:56 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» предложил 35 млн евро за игрока «Спортинга», но услышал отказ слухи
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» - «Ноттингем Форест»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0
16:05 · Англия. Премьер-лига
​Холанн и Доку – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Ноттингем Форест»
14:44 · Англия. Премьер-лига
Почеттино сравнил игроков «Челси» с лимонами 1
14:36 · Англия. Премьер-лига
​Два клуба АПЛ начали охоту за подписание де Кетеларе
13:40 · Англия. Премьер-лига
Хёйлунн отказал суперклубу ради «Манчестер Юнайтед»
13:27 · Англия. Премьер-лига
Гимараэс согласовал новый контракт с «Ньюкаслом»
12:32 · Англия. Премьер-лига
Собослаи: «Я долго работал для того, чтобы стать игроком «Ливерпуля»
11:58 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Если будете критиковать Холанна, потом вам придётся извиняться» 1
11:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Альварес всегда остаётся таким, какой есть, он фантастический игрок»
11:22 · Англия. Премьер-лига
Сэвидж раскритиковал летние трансферы «Манчестер Юнайтед» 3
10:53 · Англия. Премьер-лига
Почеттино – о Джексоне: «Вспомните Винисиуса, который заиграл на топ-уровне лишь спустя 3 года»
Все новости
Рекомендуем