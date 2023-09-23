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«Лутон Таун» набрал первое очко, не сумев в большинстве дожать «Вулверхэмптон»

23 Сентября 2023 • 18:59 Комментировать
Лутон Таун
1:1
Вулверхэмптон
окончен

В шестом туре Премьер-лиги «Лутон Таун» был достаточно близок к победе над «Вулверхэмптоном». Карлтон Моррис на 10-й минуте проверил на прочность штангу. Жан-Рикнер Беллегард подвел гостей, получив красную карточку за грубость в конце первого тайма. Но даже вдесятером «волки» повели на 50-й минуте после удара Жоау Педру. Позже Моррис все же добился своего и забил мяч, реализовав пенальти за игру рукой.

«Лутон Таун» набрал первое очко в элите, но все равно замыкает таблицу, у гостей - четвертый балл в активе.

Протокол игры  
Лутон Таун1:1Вулверхэмптон
  50'Нету Педру (0:1)
(1:1) Моррис Карлтон65'  
Камински ТомасБурк РисЛокьер ТомБэлл АмариКаборе Исса 85' (Адебайо Элайджа ( 85') Накамба МарвелусСамби Локонга Альберт-Мбойо 57' (Раддок Пелли ( 57') Доти Алфи 72' (Джайлз Райан ( 72') Браун Джейкоб 72' (Вудроу Коули ( 72') Моррис КарлтонОгбене Чидози
Запасные: Крул ТимЧон ТахитМенги ТеденАндерсен МадсБерри Люк
Са ЖозеСемеду Нелсон 84' (Буэно Уго ( 84') Доусон КрэйгКилман МаксАит-Нури Раян 46' (Гомеш Тоти ( 46') Гомес Жоао  45' 90' (Дойл Томми ( 90') Лемина Марио  90'Нету ПедруБеллегард Жан-Рикнер  39'Хи-Чан Хван 46' (Доэрти Мэтт ( 46') Кунья Матеус 71' (Траоре Бубакар ( 71')
Запасные: Калайджич СашаБентли ДаниелСарабия ПаблоСилва Фабио
23 сентября. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).

 

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