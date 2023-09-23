«Лутон Таун» набрал первое очко, не сумев в большинстве дожать «Вулверхэмптон»

В шестом туре Премьер-лиги «Лутон Таун» был достаточно близок к победе над «Вулверхэмптоном». Карлтон Моррис на 10-й минуте проверил на прочность штангу. Жан-Рикнер Беллегард подвел гостей, получив красную карточку за грубость в конце первого тайма. Но даже вдесятером «волки» повели на 50-й минуте после удара Жоау Педру. Позже Моррис все же добился своего и забил мяч, реализовав пенальти за игру рукой.

«Лутон Таун» набрал первое очко в элите, но все равно замыкает таблицу, у гостей - четвертый балл в активе.