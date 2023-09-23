«Лутон Таун» набрал первое очко, не сумев в большинстве дожать «Вулверхэмптон»

В шестом туре Премьер-лиги «Лутон Таун» был достаточно близок к победе над «Вулверхэмптоном». Карлтон Моррис на 10-й минуте проверил на прочность штангу. Жан-Рикнер Беллегард подвел гостей, получив красную карточку за грубость в конце первого тайма. Но даже вдесятером «волки» повели на 50-й минуте после удара Жоау Педру. Позже Моррис все же добился своего и забил мяч, реализовав пенальти за игру рукой.
«Лутон Таун» набрал первое очко в элите, но все равно замыкает таблицу, у гостей - четвертый балл в активе.
Протокол игры
|50'Нету Педру (0:1)
|(1:1) Моррис Карлтон65'
Камински Томас•Бурк Рис•Локьер Том•Бэлл Амари•Каборе Исса85' (Адебайо Элайджа (85') •Накамба Марвелус•Самби Локонга Альберт-Мбойо57' (Раддок Пелли (57') •Доти Алфи72' (Джайлз Райан (72') •Браун Джейкоб72' (Вудроу Коули (72') •Моррис Карлтон•Огбене Чидози
Запасные: Крул Тим•Чон Тахит•Менги Теден•Андерсен Мадс•Берри Люк
Са Жозе•Семеду Нелсон84' (Буэно Уго (84') •Доусон Крэйг•Килман Макс•Аит-Нури Раян46' (Гомеш Тоти (46') •Гомес Жоао 45'90' (Дойл Томми (90') •Лемина Марио• 90'Нету Педру•Беллегард Жан-Рикнер• 39'Хи-Чан Хван46' (Доэрти Мэтт (46') •Кунья Матеус71' (Траоре Бубакар (71')
Запасные: Калайджич Саша•Бентли Даниел•Сарабия Пабло•Силва Фабио
23 сентября. Стадион "Кенилуорт Роуд" (Лютон).
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