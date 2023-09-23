«Кристал Пэлас» с «Фулхэмом» разочаровали нулевой ничьей

В шестом туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» нечасто вспоминали о существовании чужих ворот. С каждой стороны было 4-5 попыток открыть счет, а лучший момент был у Виллиана аж на 83-й минуте, но там выручил голкипер. Закономерные нули на табло, соперники набрали по восьмому очку и делят восьмое место.