«Кристал Пэлас» с «Фулхэмом» разочаровали нулевой ничьей

В шестом туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» и «Фулхэм» нечасто вспоминали о существовании чужих ворот. С каждой стороны было 4-5 попыток открыть счет, а лучший момент был у Виллиана аж на 83-й минуте, но там выручил голкипер. Закономерные нули на табло, соперники набрали по восьмому очку и делят восьмое место.
Протокол игры
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик• 40'Хьюз Уилл•Дукуре Шейк• 68'Айю Джордан• 21'Эзе Эберечи•Шлупп Джеффри70' (Матета Жан-Филипп (70') •Эдуар Одсонн90' (Рак-Сакьи Джесуран (90')
Лено Бернд•Кастань Тимоти•Диоп Исса•Рим Тим• 16'Робинсон Энтони•Рид Харрисон•Пальинья Жоау• 14'Рид Бобби79' (Винисиус Карлос (79') •Перейра Андреас75' (Айуоби Алекс (75') •Виллиан Боргес•Хименес Рауль79' (Уилсон Гарри (79')
23 сентября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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