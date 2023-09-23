Летнее трансферное окно в европейских лигах закрылось, но работа клубов по усилению составов продолжается с прицелом на будущие окна. Так, «Арсенал» прилагает усилия по подписанию защитника Усмана Диоманде из лиссабонского «Спортинга».

Как сообщает португальский Record, «Спортинг» уже успел отклонить первое предложение «Арсенала» на сумму в 35 миллионов евро. «Львы» будут требовать за Диоманде намного больше – около 80 миллионов. Интерес к 19-летнему ивуарицйцу проявляют и другие статусные клубы Европы.

В то же время отмечается, что «Спортинг» планирует предложить Усману Диоманде новый контракт, хотя действующий истекает только летом 2027 года.