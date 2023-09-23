​Холанн и Доку – в основе «Манчестер Сити» на матч с «Ноттингем Форест»

В субботу «Манчестер Сити» проведёт домашний матч Английской премьер-лиги против «Ноттингем Форест». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Эдерсон, Уокер, Диаш, Гвардиол, Аканджи, Родри, Нунес, Фоден, Альварес, Доку, Холанн.

Матч между «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Манчестер Сити» выиграл все пять прошедших матчей в новом чемпионате Англии.