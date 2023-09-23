Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в ближайшее время не потеряет свою работу.

Как утверждает UtdPlug, ссылаясь на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «красных дьяволов» не собирается увольнять 53-летнего нидерландского специалиста. Сообщается, что на данный момент в клубе совершенно спокойная обстановка.

После пяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает лишь 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке шесть очков.

Сегодня, 23 сентября, подопечные тен Хага сыграют в гостях с «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.