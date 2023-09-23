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«Манчестер Юнайтед» не планирует увольнять тен Хага слухи

23 Сентября 2023 • 14:53 Комментировать (3)
Бёрнли
...
Манчестер Юнайтед
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Через 6 ч. 26 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг в ближайшее время не потеряет свою работу.

Как утверждает UtdPlug, ссылаясь на авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, руководство «красных дьяволов» не собирается увольнять 53-летнего нидерландского специалиста. Сообщается, что на данный момент в клубе совершенно спокойная обстановка.

После пяти туров «Манчестер Юнайтед» занимает лишь 13-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в своей копилке шесть очков.

Сегодня, 23 сентября, подопечные тен Хага сыграют в гостях с «Бёрнли». Начало встречи запланировано на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг Фабрицио Романо
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
23 Сентября 2023 в 15:17
Ага. знаем. Все идет по плану) Ну, это только пока. Посмотрим на них, если случатся еще пара-тройка поражений подряд) Тен пока как-то совсем не Хаг. Говорил же. ему в Барсу надо. Учитывая стилистические и даже исторические традиции, там шансов на успех было бы куда больше
andi
23 Сентября 2023 в 15:08
Зря.
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