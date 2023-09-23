Почеттино сравнил игроков «Челси» с лимонами

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино продолжает говорить о том, что его команде нужно время для прогресса. Аргентинец провёл аналогию с лимонами.

«Дайте время лимонам. Это то, во что мы все верим. В «Тоттенхэме» они начали работать через полтора-два года. Сегодня у меня в офисе есть жёлтые и зелёные лимоны, лимоны разных сортов – из Испании, из Италии. Я всегда думал, что жёлтые лимоны работают намного лучше, чем зелёные, но теперь я верю, что любой цвет может помочь. Если бы я мог получить синий лимон, было бы ещё лучше», - сказал Почеттино журналистам.

Ближайший матч Премьер-лиги «Челси» проведёт 24 сентября – против «Астон Виллы» на своём поле.