​Два клуба АПЛ начали охоту за подписание де Кетеларе

Полузащитник Шарль де Кетеларе в обозримом будущем может сменить Италию на Англию. В настоящий момент 22-летний бельгиец выступает за «Аталанту», а права на него принадлежат «Милану».

По данным Calciomercato, интерес к де Кетеларе проявляют два клуба Премьер-лиги, которые выступают в Лиге чемпионов. Речь идёт об «Арсенале» и «Ньюкасле».

В то же время отмечается, что «Аталанта» может выкупить у «Милана» де Кетеларе по завершению сезона за 30 миллионов евро.

В пяти матчах сезона 2023/2024 Шарль де Кетеларе забил два гола и отдал один результативный пас на партнёра.