Хёйлунн отказал суперклубу ради «Манчестер Юнайтед»

Датский центрфорвард Расмус Хёйлунн мог оказаться во французском «ПСЖ», об этом рапортуют журналисты The Athletic.

По данным источника, глава парижского гранда Нассер Аль-Хелаифи минувшим летом вел переговоры с нападающим и пытался убедить его принять предложение. «ПСЖ» предлагал Хёйлунну более выгодные условия, чем «Манчестер Юнайтед», однако игрок сделал выбор в пользу «красных дьяволов».

20-летний бомбардир перебрался в «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. С ним подписан контракт до конца июня 2028 года. Сумма сделки составила 75 миллионов евро.