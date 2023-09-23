Гимараэс согласовал новый контракт с «Ньюкаслом»

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимараэс согласовал со своим клубом условия нового контракта. По информации от журналиста Фабрицио Романо, новое соглашение будет рассчитано до лета 2028 года.

Источник также добавляет, что в новом контракте будет прописана сумма отступных, которая составляет около 120 миллионов евро. Напомним, Гимараэс ранее был интересен многим топ-клубам Европы, включая мадридский «Реал».

Романо также отмечает, что Гимараэс очень рад продлить контракт с «Ньюкаслом», так как любит клуб. Напомним, Бруно перебрался в стан «сорок» в январе 2022 года из французского «Лиона».